Генри Коуэнс - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Генри
|Фамилия
|Коуэнс
|Команда
|Ньютаун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Генри
|Фамилия
|Коуэнс
|Команда
|Ньютаун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бирмингем
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньютаун
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -82'
|Ньютаун (Ньютаун)
|1:2
|Спартак Тр (Трнава)
|21.07.2022
|1' -74'
|Спартак Тр (Трнава)
|4:1
|Ньютаун (Ньютаун)
|23'
|14.07.2022
|1' -122'
|Ньютаун (Ньютаун)
|3:1
(4:2)п
|ХБ Торсхавн (Торсхавн)
|35'