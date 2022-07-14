Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Генри Коуэнс - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Генри
    Фамилия Коуэнс
    Команда Ньютаун
    Состав Основной
    Родной город Бирмингем
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 октября 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ньютаун 3 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 1' -82' Ньютаун (Ньютаун) 1:2 Спартак Тр (Трнава)
    21.07.2022 1' -74' Спартак Тр (Трнава) 4:1 Ньютаун (Ньютаун)
    23'
    14.07.2022 1' -122' Ньютаун (Ньютаун) 3:1
    (4:2)п    		 ХБ Торсхавн (Торсхавн)
    35'
    • Читайте нас: 
    11