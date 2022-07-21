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    Igor Sapała - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Igor Sapała
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ракув 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 56' -90' Астана (Астана) 0:1 Ракув (Ченстохова)
    21.07.2022 Был в запасе Ракув (Ченстохова) 5:0 Астана (Астана)
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