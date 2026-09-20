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МЛС 2026
Команды
Чикаго Файр
Ноа Аллен
Статистика
€ 2 млн
Ноа Аллен - статистика
Чикаго Файр
28 апреля 2004 (22)
#32 | Защитник
175 см
США
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
43'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
46' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
Клубный чемпионат мира 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Товарищеские матчи 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
17
1
0
2
0
Чикаго Файр
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Нэшвилл
3 : 0
20.09.2026
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
43'
США. МЛС, 25 тур
Чикаго Файр
1 : 1
10.09.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Торонто
4 : 4
06.09.2026
Чикаго Файр
46' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
1' - 86'
США. МЛС, 21 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
20.08.2026
Интер Майами
73' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
2 : 2
02.08.2026
Коламбус
1' - 90'
45'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
59' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Интер Майами
3 : 2
23.07.2026
Чикаго Файр
85' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
88' - 90'
90'
США. МЛС, 14 тур
Интер Майами
2 : 0
18.05.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Торонто
2 : 4
09.05.2026
Интер Майами
1' - 68'
США. МЛС, 11 тур
Интер Майами
3 : 4
03.05.2026
Орландо Сити
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Интер Майами
1 : 1
26.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 46'
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 2
23.04.2026
Интер Майами
1' - 71'
42'
США. МЛС, 8 тур
Колорадо
2 : 3
18.04.2026
Интер Майами
70' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Интер Майами
2 : 2
12.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Интер Майами
2 : 2
05.04.2026
Остин
1' - 58'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 3
22.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Шарлотт
0 : 0
15.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
08.03.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Орландо Сити
2 : 4
02.03.2026
Интер Майами
1' - 46'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
22.02.2026
Интер Майами
1' - 90'
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