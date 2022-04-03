Ноа Аллен - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Аллен
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Аллен
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Чикаго Файр (Чикаго)
|3:1
|Интер (Майами)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|2:0
|Интер (Майами)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|0:0
|Интер (Майами)
|07.05.2022
|Был в запасе
|Шарлотт (Шарлотт)
|1:0
|Интер (Майами)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|2:0
|Интер (Майами)
|24.04.2022
|56' -90'
|Интер (Майами)
|2:1
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|17.04.2022
|71' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Интер (Майами)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
|03.04.2022
|1' -90'
|Интер (Майами)
|1:3
|Хьюстон (Хьюстон)
|19.03.2022
|60' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|3:1
|Интер (Майами)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)