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МЛС 2026
Команды
Сан-Диего
Кристофер МакВей
Статистика
€ 2 млн
Кристофер МакВей - статистика
Сан-Диего
12 апреля 1997 (29)
#97 | Защитник
192 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
74' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
18'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
63' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Диего
20
1
0
4
2
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Интер Майами
2 : 2
21.09.2026
Сан-Диего
74' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
18'
США. МЛС, 24 тур
Орландо Сити
1 : 0
06.09.2026
Сан-Диего
63' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Сан-Диего
3 : 1
30.08.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
67' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Портленд
3 : 1
20.08.2026
Сан-Диего
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
02.08.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Диего
1 : 0
26.07.2026
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Колорадо
1 : 0
23.07.2026
Сан-Диего
1' - 90'
19'
США. МЛС, 15 тур
Сан-Диего
2 : 4
24.05.2026
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Диего
3 : 3
17.05.2026
Цинциннати
1' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
1' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сиэтл
1 : 1
10.05.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Сан-Диего
2 : 2
03.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сан-Диего
1 : 2
26.04.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
23.04.2026
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Сан-Диего
1 : 2
12.04.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 46'
11'
46'
США. МЛС, 5 тур
Сан-Диего
2 : 2
23.03.2026
Реал Солт-Лейк
1' - 89'
87'
89'
США. МЛС, 4 тур
Даллас
3 : 3
15.03.2026
Сан-Диего
71' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Канзаc Сити
0 : 1
08.03.2026
Сан-Диего
1' - 90'
78'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Диего
2 : 0
02.03.2026
Сент-Луис
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
1' - 90'
14'
62'
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