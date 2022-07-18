Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Владислав Соланович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Владислав
    Фамилия Соланович
    Команда Белшина
    Состав Основной
    Родной город Бобруйск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 мая 1999 (23 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Белшина 15 0 1 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:4 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 1' -74' Белшина (Бобруйск) 2:2 Минск (Минск)
    19.10.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Белшина (Бобруйск)
    15.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    01.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Динамо-Брест (Брест)
    17.09.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    11.09.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:3 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    27.08.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    85' 90'
    14.08.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    18.07.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    66'
    08.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    26.06.2022 1' -90' Минск (Минск) 2:4 Белшина (Бобруйск)
    17.06.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 0:1 Энергетик-БГУ (Минск)
    29.05.2022 51' -90' Неман (Гродно) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    71'
    21.05.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:1 Ислочь (Минский район)
    14.05.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    07.05.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:2 Слуцк (Слуцк)
    30.04.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:3 Белшина (Бобруйск)
    22.04.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
    02.04.2022 76' -90' Белшина (Бобруйск) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    • Читайте нас: 
    11