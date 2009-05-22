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    Александр Ковалев - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Ковалев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1982 (41 год)
    Рост 196
    Вес 92
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.06.2009 1' -46' Анжи (Махачкала) 3:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    22.05.2009 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:2 Шинник (Ярославль)
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