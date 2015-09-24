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    Василий Кармазиненко - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Василий
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Кармазиненко
    Состав Без клуба
    Родной город Южно-Сахалинск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 августа 1983 (39 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.10.2015 1' -64' Уфа (Уфа) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.09.2015 63' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 2:0 Рубин (Казань)
    89'
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