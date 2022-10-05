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    Хетаг Бадоев - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Хетаг
    Фамилия Бадоев
    Команда Велес
    Состав Основной
    Родной город Беслан
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июня 2000 (22 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Уфа 4:1 Велес Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2022 1' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
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