Хетаг Бадоев - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Хетаг
|Фамилия
|Бадоев
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беслан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Хетаг
|Фамилия
|Бадоев
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Беслан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июня 2000 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)