|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|64' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|83'
|06.11.2022
|62' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|03.11.2022
|83' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|79' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|16.10.2022
|70' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|09.10.2022
|1' -46'
|Куяба (Куяба)
|1:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|1' -70'
|Форталеза (Форталеза)
|3:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|12.09.2022
|77' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)