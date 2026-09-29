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Лига 1 2025/2026
Команды
Лорьян
Srdjan Kuzmic
Статистика
Srdjan Kuzmic - статистика
Лорьян
#30 | Защитник
Словения
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
2 : 1
19.09.2026
Лорьян
Был в запасе
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Дания. Суперлига 2025/2026
Молодежный чемпионат Европы 2025
Дания. Суперлига 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные 2024
Дания. Суперлига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виборг
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 6 тур
Хорсенс
2 : 3
28.08.2026
Виборг
1' - 78'
Дания. Суперлига, 5 тур
Виборг
4 : 0
23.08.2026
Копенгаген
1' - 76'
Дания. Суперлига, 4 тур
Виборг
2 : 1
14.08.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Сендерийск
0 : 0
07.08.2026
Виборг
1' - 78'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
1 : 0
02.08.2026
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
1 : 0
24.07.2026
Оденсе
1' - 76'
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