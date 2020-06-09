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Испания. Сегунда
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Кастельон
Douglas Aurélio
Статистика
Douglas Aurélio - статистика
Кастельон
#11 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кастельон
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Альмерия
3 : 2
09.06.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1/2 финала
Кастельон
1 : 1
06.06.2026
Альмерия
88' - 90'
Испания. Сегунда, 42 тур
Кастельон
2 : 1
31.05.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Кастельон
1 : 1
15.05.2026
Кадис
80' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Сеута
1 : 1
09.05.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Кастельон
1 : 2
02.05.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Малага
2 : 3
25.04.2026
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 20 тур
Кастельон
4 : 1
03.01.2026
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 19 тур
Кадис
2 : 0
21.12.2025
Кастельон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Кастельон
3 : 1
15.12.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
22.11.2025
Кастельон
82' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Кастельон
5 : 4
15.11.2025
Реал Сосьедад Б
63' - 90'
83'
90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
0 : 0
10.11.2025
Кастельон
84' - 90'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кастельон
2 : 1
02.11.2025
Малага
Был в запасе
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