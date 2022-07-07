Лукаш Фабиш - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Фабиш
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нитра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Фабиш
|Команда
|Ружомберок
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нитра
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 мая 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ружомберок
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Рига (Рига)
|2:1
|Ружомберок (Ружомберок)
|21.07.2022
|1' -74'
|Ружомберок (Ружомберок)
|0:3
|Рига (Рига)
|07.07.2022
|1' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|2:0
|Кауно Жальгирис (Каунас)
|68'