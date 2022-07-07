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    Лукаш Фабиш - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Лукаш
    Фамилия Фабиш
    Команда Ружомберок
    Состав Основной
    Родной город Нитра
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 мая 1998 (24 года)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ружомберок 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.07.2022 Был в запасе Рига (Рига) 2:1 Ружомберок (Ружомберок)
    21.07.2022 1' -74' Ружомберок (Ружомберок) 0:3 Рига (Рига)
    07.07.2022 1' -90' Ружомберок (Ружомберок) 2:0 Кауно Жальгирис (Каунас)
    68'
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