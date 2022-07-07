Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Колм Хорган - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Колм
    Фамилия Хорган
    Команда Слиго Роверс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 июля 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слиго Роверс 2 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2022 Был в запасе Викинг (Ставангер) 5:1 Слиго Роверс (Слиго)
    14.07.2022 1' -65' Слиго Роверс (Слиго) 1:1
    (4:3)п    		 Бала Таун (Бала)
    07.07.2022 1' -90' Бала Таун (Бала) 1:2 Слиго Роверс (Слиго)
    28'
    • Читайте нас: 
    11