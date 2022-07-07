Колм Хорган - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Колм
|Фамилия
|Хорган
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Колм
|Фамилия
|Хорган
|Команда
|Слиго Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слиго Роверс
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|5:1
|Слиго Роверс (Слиго)
|14.07.2022
|1' -65'
|Слиго Роверс (Слиго)
|1:1
(4:3)п
|Бала Таун (Бала)
|07.07.2022
|1' -90'
|Бала Таун (Бала)
|1:2
|Слиго Роверс (Слиго)
|28'