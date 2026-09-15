Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Люк Чемберс - статистика

Ливерпуль
24 июня 2004 (22), Престон
#44 | Защитник
Англия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ливерпуль
3 : 1
15.09.2026
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
2 : 1
09.09.2026
Атлетико
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
18
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Суонси
3 : 1
02.05.2026
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Чарльтон
2 : 1
25.04.2026
Халл Сити
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Чарльтон
1 : 2
22.04.2026
Ипсвич Таун
18' - 78'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
18.04.2026
Чарльтон
1' - 77'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Чарльтон
1 : 2
11.04.2026
Престон
1' - 57'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Уотфорд
1 : 1
06.04.2026
Чарльтон
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Чарльтон
1 : 2
03.04.2026
Бристоль Сити
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Чарльтон
0 : 1
21.03.2026
Норвич Сити
1' - 57'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Оксфорд
1 : 1
14.03.2026
Чарльтон
1' - 82'
30'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Мидлсбро
0 : 1
11.03.2026
Чарльтон
1' - 90'
39'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Чарльтон
1 : 0
07.03.2026
Бирмингем Сити
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Чарльтон
0 : 1
28.02.2026
Рексхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Вест Бромвич
1 : 1
24.02.2026
Чарльтон
1' - 56'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Саутгемптон
1 : 1
21.02.2026
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
1 : 3
17.02.2026
Портсмут
1' - 80'
14'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Чарльтон
1 : 0
11.02.2026
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Чарльтон
0 : 0
06.02.2026
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 75'
47'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лестер
0 : 2
31.01.2026
Чарльтон
1' - 65'
45'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
4 : 0
24.01.2026
Чарльтон
1' - 46'
Главные новости
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
21:53
Орлов прокомментировал увольнение Семака из «Зенита»
21:43
3
Месси купил себе еще один клуб
21:37
Дзюба сделал угрожающее заявление в адрес журналиста «Матч ТВ»
21:29
2
Футболиста «Ливерпуля» внесли в базу «Миротворца»*
21:15
2
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:11
3
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+