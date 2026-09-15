Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Лига чемпионов, Общий этап
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Англия. Чемпионшип, 29 тур