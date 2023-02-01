Люк Чемберс - статистика
#88 | Защитник
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Чемберс
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 2004 (18 лет)
|Имя
|Люк
|Фамилия
|Чемберс
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Престон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 июня 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Килмарнок
|5
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:1
|Килмарнок (Килмарнок)
|25.02.2023
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:1
|Мазервелл (Мазервелл)
|18.02.2023
|1' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|2:0
|Килмарнок (Килмарнок)
|04.02.2023
|1' -90'
|Ливингстон (Ливингстон)
|3:1
|Килмарнок (Килмарнок)
|01.02.2023
|1' -90'
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Данди Юнайтед (Данди)
|35'