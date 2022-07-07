Исак Снаэр Торвальдссон - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Исак Снаэр
|Фамилия
|Торвальдссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Имя
|Исак Снаэр
|Фамилия
|Торвальдссон
|Команда
|Брейдаблик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 мая 2001 (21 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брейдаблик
|5
|4
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2022
|81' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:3
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|74'
|28.07.2022
|65' -65'
|Будучность (Подгорице)
|2:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|51'
|21.07.2022
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Будучность (Подгорице)
|55'
|14.07.2022
|1' -71'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|4:1
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|45' 64'
|07.07.2022
|1' -90'
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|0:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|14'