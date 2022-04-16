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    Иван Песич - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Песич
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Шибеник
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2022 84' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:4 Динамо (Минск)
    02.05.2022 1' -81' Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    16.04.2022 73' -90' Динамо (Минск) 0:0 Белшина (Бобруйск)
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