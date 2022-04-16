Иван Песич - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Песич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шибеник
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Песич
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шибеник
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2022
|84' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|1' -81'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|16.04.2022
|73' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)