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    Альяж Антолин - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Альяж
    Фамилия Антолин
    Команда Марибор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 августа 2002 (20 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марибор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:0 Марибор (Марибор)
    04.08.2022 1' -90' Марибор (Марибор) 0:2 ХИК (Хельсинки)
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