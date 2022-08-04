Альяж Антолин - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Альяж
|Фамилия
|Антолин
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Альяж
|Фамилия
|Антолин
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 августа 2002 (20 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:0
|Марибор (Марибор)
|04.08.2022
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:2
|ХИК (Хельсинки)