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Фортюн Бэсси
Статистика
Фортюн Бэсси - статистика
Завершил карьеру
6 октября 1998 (27)
#14 | Нападающий
186 см
Нигерия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Венгрия. Национальный чемпионат 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Словакия. Найк Лига 2024/2025
Лига чемпионов 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ференцварош
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
1 : 1
13.08.2024
Мидтьюлланд
43' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Мидтьюлланд
2 : 0
06.08.2024
Ференцварош
Был в запасе
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