Фортюн Бэсси - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Фортюн
|Фамилия
|Бэсси
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1998 (24 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Фортюн
|Фамилия
|Бэсси
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 октября 1998 (24 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|5
|0
|0
|0
|0
|Ференцварош
|3
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|79' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:4
|Барселона (Барселона)
|26.10.2022
|1' -46'
|Интер (Милан)
|4:0
|Виктория (Пльзень)
|12.10.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:4
|Бавария (Мюнхен)
|04.10.2022
|58' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Виктория (Пльзень)
|13.09.2022
|71' -90'
|Виктория (Пльзень)
|0:2
|Интер (Милан)
|07.09.2022
|66' -90'
|Барселона (Барселона)
|5:1
|Виктория (Пльзень)
|27.07.2022
|Был в запасе
|Слован (Братислава)
|1:4
|Ференцварош (Будапешт)
|20.07.2022
|72' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:2
|Слован (Братислава)
|13.07.2022
|68' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|5:1
|Тобол (Костанай)
|74' 90'
|06.07.2022
|62' -90'
|Тобол (Костанай)
|0:0
|Ференцварош (Будапешт)