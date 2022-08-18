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    Карлос Аузки - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Карлос
    Фамилия Аузки
    Команда Ференцварош
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 сентября 1991 (31 год)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ференцварош 2 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -57' Шэмрок Роверс (Дублин) 1:0 Ференцварош (Будапешт)
    21'
    18.08.2022 1' -63' Ференцварош (Будапешт) 4:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    13' 27'
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