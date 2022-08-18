Карлос Аузки - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Аузки
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Аузки
|Команда
|Ференцварош
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|2
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -57'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|21'
|18.08.2022
|1' -63'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|13' 27'