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    Тиаго Алмада - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Тиаго
    Фамилия Алмада
    Команда Атланта Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 апреля 2001 (21 год)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Атланта Юнайтед 1:1 Торонто США. МЛС, 2 тур
    60'
    26.02.2023 1' - 90' Атланта Юнайтед 2:1 Сан-Хосе США. МЛС, 1 тур
    90' 90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атланта Юнайтед 2 2 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 1:1 Торонто (Торонто)
    60'
    26.02.2023 1' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    90' 90'
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