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    Константинос Балояннис - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Константинос
    Фамилия Балояннис
    Команда ОФИ
    Состав Основной
    Родной город Салоники
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 февраля 1999 (24 года)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 67' ОФИ 0:3 АЕК Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 1' - 90' Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    90'
    20.02.2023 1' - 90' ОФИ 0:3 Арис Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 60' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 22 1 2 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -67' ОФИ (Ираклион) 0:3 АЕК (Афины)
    26.02.2023 1' -90' Ионикос (Никея) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    90'
    20.02.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    13.02.2023 1' -60' ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    04.02.2023 83' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    29.01.2023 71' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    79'
    21.01.2023 1' -66' ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    14.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    09.01.2023 1' -70' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    03.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    58'
    14.11.2022 1' -73' ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.11.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    05.11.2022 1' -63' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    57'
    30.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    81'
    24.10.2022 68' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 1' -90' ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    09.10.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    74'
    02.10.2022 1' -73' Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 1' -79' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    10.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    42'
    20.08.2022 1' -70' Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
    64'
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