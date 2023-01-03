Константинос Балояннис - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Балояннис
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Балояннис
|Команда
|ОФИ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Салоники
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 67'
|ОФИ
|0:3
|АЕК
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Ионикос
|0:2
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 24 тур
|90'
|20.02.2023
|1' - 90'
|ОФИ
|0:3
|Арис
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 60'
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|22
|1
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -67'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|АЕК (Афины)
|26.02.2023
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|90'
|20.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|13.02.2023
|1' -60'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.02.2023
|83' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|29.01.2023
|71' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|79'
|21.01.2023
|1' -66'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|09.01.2023
|1' -70'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|03.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|58'
|14.11.2022
|1' -73'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.11.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|05.11.2022
|1' -63'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|57'
|30.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|81'
|24.10.2022
|68' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|09.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|74'
|02.10.2022
|1' -73'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|1' -79'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|42'
|20.08.2022
|1' -70'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ОФИ (Ираклион)
|64'