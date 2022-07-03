Артур Малиевский - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Малиевский
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 августа 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Артур
|Фамилия
|Малиевский
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 августа 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.08.2022
|1' -46'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|16.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|02.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)