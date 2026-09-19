Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Артур Малиевский - статистика

Неман
21 августа 2001 (25), Гродно
#1 | Вратарь
185 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неман
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 0
29.11.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
3 : 1
22.11.2025
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
1 : 4
08.11.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Неман
0 : 2
02.11.2025
БАТЭ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
0 : 0
29.10.2025
Динамо Мн
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
25.10.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 0
19.10.2025
Нафтан
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 1
15.10.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
10.10.2025
Арсенал
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
1 : 1
04.10.2025
Торпедо-БелАЗ
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 0
28.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
3 : 1
24.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
2 : 0
15.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Молодечно
3 : 2
10.09.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Неман
2 : 0
04.07.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 0
28.06.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Неман
2 : 1
22.06.2025
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Динамо Мн
0 : 1
18.06.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
БАТЭ
1 : 5
14.06.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
1 : 2
31.05.2025
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
1 : 3
20.05.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
16.05.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
11.05.2025
Сморгонь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
МЛ Витебск
1 : 0
03.05.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 1
26.04.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
0 : 3
19.04.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
2 : 1
11.04.2025
Слуцк
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
30.03.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
3 : 0
15.03.2025
Молодечно
Был в запасе
Главные новости
Топ-клубы АПЛ просмотрят Батракова в матче против «Барселоны»
20:23
Аршавин определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
19:19
1
ВидеоСбежавший из сборной Роналду в депрессии прилетел в Мадрид
19:10
1
Агент игрока «Локомотива» ответил, действительно ли его клиент стал лудоманом
18:37
Мостовой объяснил, чем побег Роналду отличается от его случая в сборной России в 2004
18:17
2
Булыкин определил, на какой случай в сборной России похож побег Роналду
17:33
1
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
13
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
2
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
5
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+