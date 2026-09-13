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Аргентина. Примера
Команды
Тигре
Федерико Альварес
Статистика
€ 500 тыс
Федерико Альварес - статистика
Тигре
7 августа 1994 (32), Кордоба
#24 | Защитник
183 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 9 тур
Тигре
0 : 1
13.09.2026
Росарио Сентраль
Был в запасе
Аргентина. Примера, 8 тур
Химнасия
2 : 1
05.09.2026
Тигре
Был в запасе
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
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Аргентина. Примера 2025
Греция. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астерас
21
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Астерас
1 : 4
03.05.2025
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
ОФИ
0 : 2
26.04.2025
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
2 : 1
13.04.2025
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
0 : 1
07.04.2025
Астерас
46' - 90'
60'
Греция. Суперлига, 1 тур
Астерас
0 : 2
29.03.2025
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Астерас
1 : 2
09.03.2025
Пансерраикос
1' - 57'
Греция. Суперлига, 25 тур
ПАОК
2 : 0
02.03.2025
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 24 тур
Астерас
0 : 3
23.02.2025
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
ОФИ
2 : 1
15.02.2025
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 22 тур
Олимпиакос
1 : 1
09.02.2025
Астерас
1' - 71'
19'
Греция. Суперлига, 20 тур
Астерас
1 : 0
25.01.2025
Афины Каллитея
1' - 90'
Греция. Суперлига, 19 тур
Левадиакос
1 : 2
19.01.2025
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 18 тур
Астерас
2 : 0
13.01.2025
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 17 тур
Атромитос
0 : 1
05.01.2025
Астерас
1' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Астерас
2 : 1
23.12.2024
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
2 : 1
14.12.2024
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Астерас
0 : 1
08.12.2024
Панатинаикос
45' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Пансерраикос
2 : 1
01.12.2024
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Астерас
1 : 2
24.11.2024
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
АЕК
3 : 0
09.11.2024
Астерас
64' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
3 : 0
04.11.2024
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
1 : 0
27.10.2024
Олимпиакос
72' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАС Ламия
0 : 0
19.10.2024
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Афины Каллитея
1 : 3
06.10.2024
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
1 : 1
28.09.2024
Левадиакос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 1
21.09.2024
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 2
14.09.2024
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Арис
1 : 1
31.08.2024
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Астерас
0 : 1
25.08.2024
Волос
1' - 90'
33'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
0 : 1
18.08.2024
Астерас
90' - 90'
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