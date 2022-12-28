Адриан Риера - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Риера
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
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€ 600
тыс
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Риера
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мурсия
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|АЕК
|2:0
|Астерас
|Греция. Суперлига, 24 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|1:1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|2'
|13.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|18
|1
|1
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|25.02.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|2'
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|05.02.2023
|46' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|30.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|15.01.2023
|1' -24'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|23' 24'
|08.01.2023
|76' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|1' -46'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|09.11.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:0
|Астерас (Триполис)
|06.11.2022
|1' -84'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|50'
|31.10.2022
|35' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|47'
|16.10.2022
|85' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|09.10.2022
|88' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|02.10.2022
|87' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|1' -46'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Астерас (Триполис)
|11.09.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|03.09.2022
|1' -46'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|29.08.2022
|71' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|19.08.2022
|1' -46'
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)