Тимофей Шипунов - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Тимофей
|Фамилия
|Шипунов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|170
|Имя
|Тимофей
|Фамилия
|Шипунов
|Команда
|Сочи
|Состав
|Основной
|Родной город
|Краснодар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 2003 (19 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Сочи
|2:0
|ЦСКА
|Россия. Премьер-лига, 18 тур
|10.02.2023
|69' - 90'
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|69' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|03.02.2023
|62' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Сочи (Сочи)