Владислав Калинин - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Калинин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 2002 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Владислав
|Фамилия
|Калинин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 января 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|18.06.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|18.03.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)