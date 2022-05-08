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    Владислав Калинин - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Владислав
    Фамилия Калинин
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 января 2002 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    06.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    02.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    27.08.2022 Был в запасе Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    07.08.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    02.07.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    26.06.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    18.06.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    28.05.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:4 Динамо (Минск)
    08.05.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    02.05.2022 Был в запасе Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    18.03.2022 Был в запасе Минск (Минск) 0:1 Динамо (Минск)
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