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    Виллиам - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Алвес
    Фамилия Виллиам
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июня 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.06.2022 1' -23' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    09.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
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