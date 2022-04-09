Виллиам - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Алвес
|Фамилия
|Виллиам
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Алвес
|Фамилия
|Виллиам
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.06.2022
|1' -23'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)