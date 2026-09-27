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МЛС 2026
Команды
Монреаль
Брайан Себальос
Статистика
€ 1,80 млн
Брайан Себальос - статистика
Монреаль
24 мая 2001 (25), Кали
#3 | Защитник
189 см
Колумбия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 12'
11'
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 74'
2'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 75'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок Либертадорес 2024
Лига Европы 2024/2025
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Бразилия. Серия А 2023
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
9
2
0
3
0
Монреаль
5
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
3 : 1
27.09.2026
Цинциннати
1' - 12'
11'
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 74'
2'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 75'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
68' - 90'
74'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
86' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 85'
68'
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
1' - 81'
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
19.04.2026
Коламбус
1' - 17'
16'
США. МЛС, 7 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
12.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
52'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
1' - 90'
25, 45'
28'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
28.02.2026
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1' - 90'
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