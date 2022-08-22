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    Евгений Юдчиц - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Евгений
    Фамилия Юдчиц
    Команда Динамо-Брест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 19 1 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -54' Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 4:4 Витебск (Витебск)
    20'
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 61' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Гомель (Гомель)
    15.10.2022 1' -46' БАТЭ (Борисов) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    01.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Динамо-Брест (Брест)
    17.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Славия-Мозырь (Мозырь)
    02.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:1 Минск (Минск)
    77'
    27.08.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    22.08.2022 70' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Неман (Гродно)
    13.08.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    87'
    10.07.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    03.07.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Динамо-Брест (Брест)
    26.06.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    90'
    19.06.2022 1' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    28.05.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    37'
    14.05.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:1 Белшина (Бобруйск)
    21'
    07.05.2022 1' -58' Славия-Мозырь (Мозырь) 3:1 Динамо-Брест (Брест)
    23.04.2022 Был в запасе Минск (Минск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    17.04.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    10.04.2022 46' -90' Неман (Гродно) 2:1 Динамо-Брест (Брест)
    19.03.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:1 Шахтер (Солигорск)
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