Евгений Юдчиц - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Юдчиц
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Юдчиц
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|19
|1
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -54'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|20'
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|61' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|15.10.2022
|1' -46'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|01.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Динамо-Брест (Брест)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:1
|Минск (Минск)
|77'
|27.08.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|22.08.2022
|70' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Неман (Гродно)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|87'
|10.07.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|90'
|19.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|28.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|37'
|14.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Белшина (Бобруйск)
|21'
|07.05.2022
|1' -58'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|17.04.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|10.04.2022
|46' -90'
|Неман (Гродно)
|2:1
|Динамо-Брест (Брест)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)