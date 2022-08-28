Андрей Альшаник - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Альшаник
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиповичи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1999 (23 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Альшаник
|Команда
|Славия-Мозырь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Осиповичи
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|19
|2
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -84'
|Белшина (Бобруйск)
|1:4
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|80' 6'
|29.10.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.10.2022
|1' -69'
|Минск (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.10.2022
|85' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.10.2022
|1' -80'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|02.10.2022
|80' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|17.09.2022
|1' -68'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.09.2022
|63' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|03.09.2022
|1' -61'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|28.08.2022
|77' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|08.07.2022
|1' -32'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|19.06.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|83' 80'
|29.05.2022
|1' -40'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|22.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|15.05.2022
|1' -80'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|07.05.2022
|1' -88'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|30.04.2022
|1' -72'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|20.03.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|69'