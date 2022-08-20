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    Дмитрий Гирс - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Гирс
    Команда Слуцк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слуцк 21 1 2 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:0 Слуцк (Слуцк)
    35'
    06.11.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    30.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    23.10.2022 58' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Слуцк (Слуцк)
    19.10.2022 1' -63' Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    15.10.2022 51' -90' Гомель (Гомель) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    30.09.2022 46' -90' Днепр (Могилев) 1:2 Слуцк (Слуцк)
    90'
    09.09.2022 1' -88' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    02.09.2022 81' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Арсенал (Дзержинск)
    20.08.2022 1' -71' Слуцк (Слуцк) 1:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    25'
    12.08.2022 1' -65' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    29.07.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    04.07.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:0 Слуцк (Слуцк)
    29.06.2022 1' -64' БАТЭ (Борисов) 4:0 Слуцк (Слуцк)
    25.06.2022 1' -82' Слуцк (Слуцк) 0:2 Витебск (Витебск)
    18.06.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    44' 29'
    27.05.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 2:2 Гомель (Гомель)
    07.05.2022 1' -83' Белшина (Бобруйск) 0:2 Слуцк (Слуцк)
    18'
    30.04.2022 1' -85' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    15.04.2022 61' -90' Слуцк (Слуцк) 2:4 Минск (Минск)
    02.04.2022 76' -90' Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
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