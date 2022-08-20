Дмитрий Гирс - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Гирс
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Гирс
|Команда
|Слуцк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слуцк
|21
|1
|2
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:0
|Слуцк (Слуцк)
|35'
|06.11.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|30.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|23.10.2022
|58' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|19.10.2022
|1' -63'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|15.10.2022
|51' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|30.09.2022
|46' -90'
|Днепр (Могилев)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)
|90'
|09.09.2022
|1' -88'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|02.09.2022
|81' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Арсенал (Дзержинск)
|20.08.2022
|1' -71'
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|25'
|12.08.2022
|1' -65'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.07.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|04.07.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|29.06.2022
|1' -64'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|1' -82'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|18.06.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|44' 29'
|27.05.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|07.05.2022
|1' -83'
|Белшина (Бобруйск)
|0:2
|Слуцк (Слуцк)
|18'
|30.04.2022
|1' -85'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|15.04.2022
|61' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:4
|Минск (Минск)
|02.04.2022
|76' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)