Павел Пашевич - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Пашевич
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Борисов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Пашевич
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Борисов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июня 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|23
|1
|2
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.10.2022
|1' -84'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|19.10.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|23'
|14.10.2022
|1' -87'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.10.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|45'
|03.09.2022
|46' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|1' -71'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|20.08.2022
|1' -46'
|Слуцк (Слуцк)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|12.08.2022
|1' -78'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|78' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.06.2022
|64' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:1
|Днепр (Могилев)
|17.06.2022
|46' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.05.2022
|23' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|14.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:0
|Минск (Минск)
|56'
|08.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|23.04.2022
|66' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|17.04.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|26'
|09.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|66' 61'
|03.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Витебск (Витебск)