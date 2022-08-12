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    Алимардон Шукуров - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Алимардон
    Фамилия Шукуров
    Команда Неман
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 сентября 1999 (23 года)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Неман 23 1 3 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    06.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    30.10.2022 1' -84' Неман (Гродно) 3:0 Гомель (Гомель)
    75'
    24.10.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    15.10.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:0 Неман (Гродно)
    23'
    09.10.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    18.09.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Минск (Минск)
    04.09.2022 1' -79' Шахтер (Солигорск) 2:2 Неман (Гродно)
    21'
    27.08.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    12.08.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:0 Слуцк (Слуцк)
    89'
    06.08.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Неман (Гродно)
    34'
    16.07.2022 1' -68' Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    03.07.2022 1' -81' Гомель (Гомель) 0:0 Неман (Гродно)
    25.06.2022 1' -90' Неман (Гродно) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    18.06.2022 46' -90' Днепр (Могилев) 1:3 Неман (Гродно)
    29.05.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    51'
    22.05.2022 1' -81' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    38'
    08.05.2022 1' -90' Минск (Минск) 3:2 Неман (Гродно)
    49'
    02.05.2022 46' -90' Неман (Гродно) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    22.04.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 46' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Неман (Гродно)
    02.04.2022 1' -70' Слуцк (Слуцк) 0:0 Неман (Гродно)
    19.03.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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