Алимардон Шукуров - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Алимардон
|Фамилия
|Шукуров
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Алимардон
|Фамилия
|Шукуров
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|23
|1
|3
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|30.10.2022
|1' -84'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|75'
|24.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|15.10.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Неман (Гродно)
|23'
|09.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|18.09.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|04.09.2022
|1' -79'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|21'
|27.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|12.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|89'
|06.08.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|34'
|16.07.2022
|1' -68'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|1' -81'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|46' -90'
|Днепр (Могилев)
|1:3
|Неман (Гродно)
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|51'
|22.05.2022
|1' -81'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|38'
|08.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|49'
|02.05.2022
|46' -90'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|46' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|02.04.2022
|1' -70'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)