Раймонд Адеола - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Раймонд
|Фамилия
|Адеола
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 2001 (21 год)
|Имя
|Раймонд
|Фамилия
|Адеола
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 мая 2001 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|11
|2
|3
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2022
|66' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:3
|Минск (Минск)
|09.07.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Гомель (Гомель)
|03.07.2022
|1' -70'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|29.06.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|20'
|19.06.2022
|1' -84'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|66' 76'
|27.05.2022
|46' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|13.05.2022
|1' -66'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|28'
|08.05.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|85'
|22.04.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|90'
|11.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:3
|Гомель (Гомель)
|78'