Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Бразилия. Серия А 2025 Испания. Кубок 2025/2026 Испания. Примера 2025/2026 Кубок Либертадорес 2025 Бразилия. Серия А 2024 Копа Судамерикана 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022