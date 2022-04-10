Тимофей Юрасов - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Тимофей
|Фамилия
|Юрасов
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Тимофей
|Фамилия
|Юрасов
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 2003 (20 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|23.04.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|16.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|22' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)