Олег Никифоренко - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Никифоренко
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2001 (21 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Никифоренко
|Команда
|Ислочь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 марта 2001 (21 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ислочь
|18
|6
|3
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|20.10.2022
|1' -71'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|67'
|10.09.2022
|27' -72'
|Минск (Минск)
|1:5
|Ислочь (Минский район)
|03.09.2022
|1' -74'
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|1' -46'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|23'
|21.08.2022
|1' -64'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|13.08.2022
|1' -80'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|08.07.2022
|1' -83'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|28'
|02.07.2022
|72' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|80'
|25.06.2022
|62' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|18.06.2022
|56' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|21.05.2022
|1' -46'
|Белшина (Бобруйск)
|2:1
|Ислочь (Минский район)
|15.05.2022
|1' -68'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|01.05.2022
|1' -70'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Минск (Минск)
|45' 67'
|16.04.2022
|1' -63'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|31'
|02.04.2022
|53' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Ислочь (Минский район)
|19.03.2022
|46' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:2
|Слуцк (Слуцк)