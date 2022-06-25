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    Олег Никифоренко - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Олег
    Фамилия Никифоренко
    Команда Ислочь
    Состав Основной
    Родной город Могилев
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 марта 2001 (21 год)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ислочь 18 6 3 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 3:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    20.10.2022 1' -71' Ислочь (Минский район) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    67'
    10.09.2022 27' -72' Минск (Минск) 1:5 Ислочь (Минский район)
    03.09.2022 1' -74' Ислочь (Минский район) 2:3 Энергетик-БГУ (Минск)
    27.08.2022 1' -46' Неман (Гродно) 1:0 Ислочь (Минский район)
    23'
    21.08.2022 1' -64' Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    13.08.2022 1' -80' Ислочь (Минский район) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    08.07.2022 1' -83' Ислочь (Минский район) 2:0 Витебск (Витебск)
    28'
    02.07.2022 72' -90' Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    80'
    25.06.2022 62' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Гомель (Гомель)
    18.06.2022 56' -90' БАТЭ (Борисов) 0:1 Ислочь (Минский район)
    21.05.2022 1' -46' Белшина (Бобруйск) 2:1 Ислочь (Минский район)
    15.05.2022 1' -68' Ислочь (Минский район) 0:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    01.05.2022 1' -70' Ислочь (Минский район) 2:0 Минск (Минск)
    45' 67'
    16.04.2022 1' -63' Ислочь (Минский район) 1:1 Неман (Гродно)
    10.04.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    31'
    02.04.2022 53' -90' Динамо-Брест (Брест) 2:2 Ислочь (Минский район)
    19.03.2022 46' -90' Ислочь (Минский район) 1:2 Слуцк (Слуцк)
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