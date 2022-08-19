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    Валерий Горбачик - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Валерий
    Фамилия Горбачик
    Команда Торпедо-БелАЗ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1995 (28 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-БелАЗ 24 8 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    10'
    30.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    68'
    23.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    18.10.2022 1' -61' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:0 Витебск (Витебск)
    38'
    14.10.2022 63' -90' Динамо (Минск) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    08.10.2022 1' -65' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Гомель (Гомель)
    01.10.2022 1' -65' БАТЭ (Борисов) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    41'
    11.09.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:3 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    82'
    03.09.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    19.08.2022 1' -62' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:1 Минск (Минск)
    12.08.2022 1' -71' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 4:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    06.08.2022 1' -54' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:2 Неман (Гродно)
    10.07.2022 1' -63' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    04.07.2022 1' -76' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:0 Слуцк (Слуцк)
    10' 45'
    25.06.2022 1' -45' Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    9' 45'
    17.06.2022 1' -56' Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    41'
    28.05.2022 74' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:4 Динамо (Минск)
    13.05.2022 61' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    07.05.2022 62' -90' Днепр (Могилев) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    30.04.2022 1' -46' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:3 Белшина (Бобруйск)
    23.04.2022 1' -68' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    48'
    09.04.2022 1' -90' Минск (Минск) 1:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    03.04.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    3'
    19.03.2022 58' -90' Неман (Гродно) 2:0 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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