Валерий Горбачик - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Горбачик
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1995 (28 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Горбачик
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-БелАЗ
|24
|8
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|10'
|30.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|68'
|23.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|18.10.2022
|1' -61'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Витебск (Витебск)
|38'
|14.10.2022
|63' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|1' -65'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|01.10.2022
|1' -65'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|41'
|11.09.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:3
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|82'
|03.09.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|19.08.2022
|1' -62'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:1
|Минск (Минск)
|12.08.2022
|1' -71'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|4:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|06.08.2022
|1' -54'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|10.07.2022
|1' -63'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|04.07.2022
|1' -76'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:0
|Слуцк (Слуцк)
|10' 45'
|25.06.2022
|1' -45'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|9' 45'
|17.06.2022
|1' -56'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|41'
|28.05.2022
|74' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|13.05.2022
|61' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|07.05.2022
|62' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|30.04.2022
|1' -46'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:3
|Белшина (Бобруйск)
|23.04.2022
|1' -68'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|48'
|09.04.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|03.04.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3'
|19.03.2022
|58' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)