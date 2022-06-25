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    Александр Французов - статистика

    #89 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Французов
    Команда БАТЭ
    Состав Основной
    Родной город Полоцк
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 2004 (18 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.10.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    15.10.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    08.10.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    01.10.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    04.09.2022 Был в запасе Гомель (Гомель) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    14.08.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    07.08.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 4:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    09.07.2022 Был в запасе Минск (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    29.06.2022 67' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Слуцк (Слуцк)
    25.06.2022 Был в запасе Неман (Гродно) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    28.05.2022 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 0:3 БАТЭ (Борисов)
    13.05.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    08.05.2022 87' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Витебск (Витебск)
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