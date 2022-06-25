Александр Французов - статистика
#89 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Французов
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Полоцк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Французов
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Полоцк
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 2004 (18 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|15.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|01.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|14.08.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|07.08.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|29.06.2022
|67' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|13.05.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|08.05.2022
|87' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)