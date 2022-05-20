Роман Давискиба - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Давискиба
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жлобин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 2001 (21 год)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Давискиба
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Жлобин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 2001 (21 год)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шахтер
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|29.07.2022
|73' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|24.07.2022
|71' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|18.07.2022
|70' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|20.05.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|08.05.2022
|44' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|1' -58'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|37'
|03.04.2022
|65' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|4:0
|Днепр (Могилев)
|18.03.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)