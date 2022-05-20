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    Роман Давискиба - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Роман
    Фамилия Давискиба
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Жлобин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 марта 2001 (21 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шахтер 7 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.11.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    29.10.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.10.2022 Был в запасе Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    21.08.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Ислочь (Минский район)
    29.07.2022 73' -90' Шахтер (Солигорск) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    24.07.2022 71' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    18.07.2022 70' -90' Белшина (Бобруйск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    28.05.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    20.05.2022 1' -90' Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    08.05.2022 44' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.05.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    16.04.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    10.04.2022 1' -58' Ислочь (Минский район) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    37'
    03.04.2022 65' -90' Шахтер (Солигорск) 4:0 Днепр (Могилев)
    18.03.2022 Был в запасе Минск (Минск) 0:1 Динамо (Минск)
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