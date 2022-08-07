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    Виктор Сотников - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Виктор
    Фамилия Сотников
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 июля 2001 (21 год)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    БАТЭ 7 0 1 4 0
    Шахтер 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 1' -84' БАТЭ (Борисов) 3:2 Минск (Минск)
    65'
    29.10.2022 80' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 0:2 БАТЭ (Борисов)
    24.10.2022 Был в запасе БАТЭ (Борисов) 2:1 Неман (Гродно)
    20.10.2022 Был в запасе Ислочь (Минский район) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    15.10.2022 1' -74' БАТЭ (Борисов) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    45'
    08.10.2022 Был в запасе Слуцк (Слуцк) 0:0 БАТЭ (Борисов)
    01.10.2022 1' -82' БАТЭ (Борисов) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    04.09.2022 1' -75' Гомель (Гомель) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    14.08.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    72'
    07.08.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    52'
    25.06.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    19.06.2022 69' -90' Арсенал (Дзержинск) 1:2 Шахтер (Солигорск)
    28.05.2022 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    20.05.2022 Был в запасе Минск (Минск) 1:0 Шахтер (Солигорск)
    08.05.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 0:1 Шахтер (Солигорск)
    02.05.2022 84' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Гомель (Гомель)
    22.04.2022 71' -90' Неман (Гродно) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    16.04.2022 46' -90' Шахтер (Солигорск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
    10.04.2022 58' -90' Ислочь (Минский район) 1:1 Шахтер (Солигорск)
    03.04.2022 83' -90' Шахтер (Солигорск) 4:0 Днепр (Могилев)
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