Виктор Сотников - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Сотников
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 2001 (21 год)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Сотников
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июля 2001 (21 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|7
|0
|1
|4
|0
|Шахтер
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -84'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|65'
|29.10.2022
|80' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|24.10.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|20.10.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|15.10.2022
|1' -74'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|45'
|08.10.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|01.10.2022
|1' -82'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|04.09.2022
|1' -75'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|14.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|72'
|07.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|52'
|25.06.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|19.06.2022
|69' -90'
|Арсенал (Дзержинск)
|1:2
|Шахтер (Солигорск)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|20.05.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:1
|Шахтер (Солигорск)
|02.05.2022
|84' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Гомель (Гомель)
|22.04.2022
|71' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|16.04.2022
|46' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|58' -90'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|03.04.2022
|83' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|4:0
|Днепр (Могилев)