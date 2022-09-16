Элайджа Джаст - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Элайджа
|Фамилия
|Джаст
|Команда
|Хельсингор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Имя
|Элайджа
|Фамилия
|Джаст
|Команда
|Хельсингор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 2000 (22 года)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|64' - 90'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|75' - 90'
|Хорсенс
|0:3
|Виборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 60'
|Брондбю
|5:2
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хорсенс
|13
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|64' -90'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|26.02.2023
|75' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|19.02.2023
|1' -60'
|Брондбю (Бреннбю)
|5:2
|Хорсенс (Хорсенс)
|13.11.2022
|62' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|04.11.2022
|72' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|5:1
|Рандерс (Рандерс)
|28.10.2022
|69' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|23.10.2022
|69' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|16.10.2022
|1' -75'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|10.10.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|16.09.2022
|1' -62'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Нордшелланд (Фарум)
|25' 35'
|12.09.2022
|46' -90'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|83'
|04.09.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|26.08.2022
|Был в запасе
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|22.08.2022
|82' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|05.08.2022
|60' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)