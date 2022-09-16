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    Элайджа Джаст - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Элайджа
    Фамилия Джаст
    Команда Хельсингор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 мая 2000 (22 года)
    Рост 174
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 64' - 90' Орхус 2:0 Хорсенс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 75' - 90' Хорсенс 0:3 Виборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 60' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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