Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Соколов - статистика

    Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Олегович
    Фамилия Соколов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник "ФШМ-Торпедо"
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 марта 1988 (35 лет)
    Рост 181
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.07.2017 1' -46' Луч (Владивосток) 3:0 Томь (Томск)
    17'
    08.07.2017 1' -90' Томь (Томск) 1:4 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    • Читайте нас: 
    11