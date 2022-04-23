Евгений Чаговец - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Чаговец
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Андреевка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Евгений
|Фамилия
|Чаговец
|Команда
|Ордабасы
|Состав
|Основной
|Родной город
|Андреевка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 марта 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ордабасы
|2
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2022
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|1:2
|Астана (Астана)
|26.04.2022
|Был в запасе
|Ордабасы (Шымкент)
|2:1
|Кайрат (Алматы)
|23.04.2022
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|3:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)