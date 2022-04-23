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    Евгений Чаговец - статистика

    #33 | Защитник
    Имя Евгений
    Фамилия Чаговец
    Команда Ордабасы
    Состав Основной
    Родной город Андреевка
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 марта 1998 (24 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ордабасы 2 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2022 1' -90' Ордабасы (Шымкент) 1:2 Астана (Астана)
    26.04.2022 Был в запасе Ордабасы (Шымкент) 2:1 Кайрат (Алматы)
    23.04.2022 1' -90' Ордабасы (Шымкент) 3:1 Кызыл-Жар (Петропавловск)
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