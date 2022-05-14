Игорь Сергеев - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,40
млн
|Имя
|Игорь
|Фамилия
|Сергеев
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ташкент
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|14
|9
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|1' -90'
|Тараз (Тараз)
|0:2
|Тобол (Костанай)
|23.10.2022
|56' -90'
|Мактаарал (Атакент)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|15.10.2022
|73' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:0
|Актобе (Актобе)
|02.10.2022
|63' -90'
|Тобол (Костанай)
|3:1
|Шахтер (Караганда)
|14.09.2022
|73' -90'
|Астана (Астана)
|1:2
|Тобол (Костанай)
|05.09.2022
|1' -83'
|Кайрат (Алматы)
|2:3
|Тобол (Костанай)
|26' 77'
|27.08.2022
|70' -90'
|Тобол (Костанай)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|21.08.2022
|58' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Тараз (Тараз)
|26.06.2022
|1' -84'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|14.05.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|02.05.2022
|1' -64'
|Шахтер (Караганда)
|4:1
|Тобол (Костанай)
|26.04.2022
|1' -81'
|Тобол (Костанай)
|1:1
|Астана (Астана)
|45'
|16.04.2022
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:2
|Кайрат (Алматы)
|17.03.2022
|1' -79'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)