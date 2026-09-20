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Росарио Сентраль
Федерико Наварро
Статистика
€ 2 млн
Федерико Наварро - статистика
Росарио Сентраль
9 марта 2000 (26)
#31 | Полузащитник
171 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Росарио Сентраль
1 : 0
20.09.2026
Архентинос Хуниорс
45' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Тигре
0 : 1
13.09.2026
Росарио Сентраль
89' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
06.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
66' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
15
0
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
0 : 3
20.10.2024
Нэшвилл
1' - 61'
57'
США. МЛС, 46 тур
Шарлотт
4 : 3
03.10.2024
Чикаго Файр
64' - 90'
67'
64'
США. МЛС, 45 тур
Чикаго Файр
1 : 1
29.09.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Монреаль
2 : 0
22.09.2024
Чикаго Файр
1' - 68'
США. МЛС, 42 тур
Нэшвилл
1 : 0
19.09.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Чикаго Файр
2 : 1
15.09.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
80' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Чикаго Файр
1 : 2
08.09.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Чикаго Файр
1 : 4
01.09.2024
Интер Майами
1' - 60'
США. МЛС, 37 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 2
25.08.2024
Чикаго Файр
72' - 90'
90'
США. МЛС, 22 тур
Чикаго Файр
1 : 1
30.05.2024
Орландо Сити
1' - 61'
47'
США. МЛС, 20 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
26.05.2024
Чикаго Файр
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Чикаго Файр
1 : 3
19.05.2024
Коламбус
1' - 90'
90'
США. МЛС, 18 тур
Чикаго Файр
0 : 1
16.05.2024
Шарлотт
1' - 78'
США. МЛС, 17 тур
Сент-Луис
3 : 1
12.05.2024
Чикаго Файр
46' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Чикаго Файр
0 : 1
05.05.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Чикаго Файр
0 : 4
21.04.2024
Реал Солт-Лейк
46' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
14.04.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
2 : 1
07.04.2024
Динамо Хьюстон
83' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Атланта Юнайтед
3 : 0
31.03.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.03.2024
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
2 : 1
10.03.2024
Чикаго Файр
89' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
1 : 2
03.03.2024
Цинциннати
75' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
25.02.2024
Чикаго Файр
88' - 90'
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