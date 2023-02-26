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    Аарон Эррера - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Аарон
    Фамилия Эррера
    Команда Реал Солт-Лейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 июня 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монреаль Импакт 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Остин (Остин) 1:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    26.02.2023 1' -90' Интер (Майами) 2:0 Монреаль Импакт (Монреаль)
    40'
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