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МЛС 2026
Команды
Ди Си Юнайтед
Аарон Эррера
Статистика
€ 1,50 млн
Аарон Эррера - статистика
Ди Си Юнайтед
6 июня 1997 (29)
#22 | Защитник
180 см
Гватемала
Статистика
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
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США. МЛС 2025
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Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
США. МЛС 2024
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Товарищеские матчи. Сборные 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 13 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
14.05.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Нэшвилл
2 : 2
10.05.2026
Ди Си Юнайтед
67' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 2
03.05.2026
Ди Си Юнайтед
60' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 2
26.04.2026
Орландо Сити
1' - 46'
США. МЛС, 9 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 4
23.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 77'
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
19.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
12.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 4
05.04.2026
Даллас
60' - 90'
83'
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