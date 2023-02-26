Аарон Эррера - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Эррера
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Аарон
|Фамилия
|Эррера
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|26.02.2023
|1' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|40'