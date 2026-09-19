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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Броммапойкарна
Павле Вагич
Статистика
€ 2,50 млн
Павле Вагич - статистика
Броммапойкарна
24 января 2000 (26), Мальме
#2 | Полузащитник
188 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Броммапойкарна
0 : 1
19.09.2026
Гетеборг
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хаммарбю
3 : 1
13.09.2026
Броммапойкарна
1' - 79'
Статистика по турнирам
Китай. Суперлига 2026
Швеция. Аллсвенскан 2026
Лига конференций 2025/2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Норвегия. Элитсериен 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хаммарбю
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Хаммарбю
0 : 1
14.08.2025
Русенборг
68' - 90'
90'
Лига конференций, 3 раунд
Русенборг
0 : 0
07.08.2025
Хаммарбю
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Шарлеруа
1 : 2
31.07.2025
Хаммарбю
120' - 120'
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