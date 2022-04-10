Павле Вагич - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Павле
|Фамилия
|Вагич
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 2000 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Павле
|Фамилия
|Вагич
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мальме
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 2000 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2022
|1' -46'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:1
|Кристиансунн (Кристиансунн)
|19.06.2022
|1' -90'
|Лиллестрем (Лиллестрем)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|90'
|29.05.2022
|89' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:4
|Русенборг (Тронхейм)
|26.05.2022
|1' -46'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:3
|Хаугесунд (Хаугесунд)
|22.05.2022
|1' -90'
|ХамКам (Хамар)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|16.05.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|3:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)
|08.05.2022
|1' -57'
|Стремсгодсет (Драммен)
|3:0
|Русенборг (Тронхейм)
|24.04.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|0:0
|Мольде (Мольде)
|18.04.2022
|1' -90'
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|10.04.2022
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|1:0
|Одд (Шиен)
|03.04.2022
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|2:2
|Русенборг (Тронхейм)