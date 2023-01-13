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    Федерико Гатти - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Федерико
    Фамилия Гатти
    Команда Ювентус
    Состав Основной
    Родной город Риволи
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 июня 1998 (24 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Рома 1:0 Ювентус Италия. Серия А, 25 тур
    28.02.2023 Был в запасе Ювентус 4:2 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 Был в запасе Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Специя 0:2 Ювентус Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 Был в запасе Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 Был в запасе Ювентус 1:0 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур
    07.02.2023 Был в запасе Салернитана 0:3 Ювентус Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ювентус 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Ювентус (Турин)
    28.02.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:2 Торино (Турин)
    19.02.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:2 Ювентус (Турин)
    12.02.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Фиорентина (Флоренция)
    07.02.2023 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:3 Ювентус (Турин)
    29.01.2023 1' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:3 Аталанта (Бергамо)
    13.01.2023 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:1 Ювентус (Турин)
    07.01.2023 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    04.01.2023 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:1 Ювентус (Турин)
    13.11.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Лацио (Рим)
    25'
    10.11.2022 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Ювентус (Турин)
    06.11.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Интер (Милан)
    29.10.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    29'
    21.10.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Эмполи (Эмполи)
    15.10.2022 Был в запасе Торино (Турин) 0:1 Ювентус (Турин)
    08.10.2022 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Ювентус (Турин)
    02.10.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    18.09.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:2 Салернитана (Салернитана)
    03.09.2022 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Ювентус (Турин)
    31.08.2022 1' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Специя (Ла Специя)
    27.08.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:1 Рома (Рим)
    22.08.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Ювентус (Турин)
    15.08.2022 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
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