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Нови Пазар
Дритон Камай
Статистика
€ 300 тыс
Дритон Камай - статистика
Нови Пазар
7 марта 1997 (29), Подгорица
#10 | Нападающий
182 см
Черногория
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И
Г
П
Ж
К
Черногория
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
76' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Болгария
0 : 1
01.06.2026
Черногория
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
2 : 3
31.03.2026
Словения
1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные,
Черногория
2 : 0
27.03.2026
Андорра
67' - 90'
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